В Екатеринбурге на полтора месяца перекроют движение по Каслинскому переулку

Перекрытие движения на данном участке связано со строительством сетей ливневой канализации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге на полтора месяца перекроют движение по переулку Каслинскому. Планируется, что автомобилисты не смогут попасть на участок от дома № 7 на улице Щербакова до дома № 8 на улице Гастелло. С 24 февраля по 15 апреля этого года.

- Перекрытие движения на данном участке связано со строительством сетей ливневой канализации. Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее автоинспекторы придумали, как разгрузить движение на улице Радищева. Автомобилисты жаловались, что на высокую интенсивность движения, поэтому было решено организовать три полосы движения перед улицей Московской со стороны улицы Гурзуфской. Такой режим движения будет работать ежедневно с 6.00 до 9.00.