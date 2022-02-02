Автоинспекторы Екатеринбурга придумали, как разгрузить движение на улице Радищева

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге автоинспекторы придумали, как разгрузить движение на улице Радищева. Автомобилисты жаловались, что на высокую интенсивность движения, поэтому было решено организовать три полосы движения перед улицей Московской со стороны улицы Гурзуфской. Такой режим движения будет работать ежедневно с 6.00 до 9.00.

- На перекрестке установлены дорожные знаки «Въезд запрещен», «Направления движения по полосам», «Поворот направо запрещен», 3.18.2 «Поворот налево запрещен». В утренний час интенсивность движения составляет более 1500 автомобилей в час, - уточнили в отдалении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Автоинспекторы решили использовать обратное направление, так как оно пользуется значительно меньшим спросом. При этом на данном участке дороги будет организована работа нарядов ДПС для обеспечения внимательности со стороны водителей транспортных средств.