«Ростелеком» в Свердловской области презентовал криптобиокабину для оформления загранпаспортов нового поколения

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» в Свердловской области презентовал криптобиокабину, предназначенную для оформления загранпаспортов нового поколения. Криптобиокабина (КБК) — это уникальное цифровое решение для самостоятельной сдачи гражданином биометрических данных. Цифровое устройство заработало в офисе Многофункционального центра (МФЦ) Екатеринбурга, расположенного на улице Академика Сахарова, 45.

Специалисты «Ростелекома» настроили программно-технический комплекс и подключили устройство к информационным системам МФЦ. Теперь жители города могут в любое удобное время и без очередей подать документы и сдать биометрические данные для оформления заграничных паспортов нового образца.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала «Ростелеком»:

«Мы внедрили криптокабину в существующую ИТ-систему выдачи загранпаспортов с биометрическими данными, организовали защищенные каналы связи. Устройство оснащено всеми необходимыми техническими средствами для приема и обработки документов, а также для проверки персональных данных граждан. Сведения, передаваемые через кабину, находятся под надежной криптографической защитой».

Внешне программно-технический комплекс похож на обычную фотокабину, но с более сложной IT-начинкой. КБК оснащена системами цифровых фотокамер и бестеневого освещения, сканерами для документов и сбора отпечатков пальцев, считывателем штрихкода, а также устройством со сканером машиночитаемой зоны паспорта (MRZ-строки) и считывателем микросхем паспортов. Сканирование документов, удостоверяющих личность, выполняется сразу в двух диапазонах — видимом и ультрафиолетовом.

Криптобиокабины работают и в других городах Свердловской области. Оформить паспорт нового образца с помощью этого устройства могут жители Артемовского, Асбеста, Березовского, Верхней Пышмы, Каменск-Уральского, Краснотурьинска, Лесного, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Серова и Сысерти.