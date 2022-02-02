Компания «Атомстройкомплекс» получила награду от главы Екатеринбурга Алексея Орлова за украшение города к новому году

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил дипломы и поблагодарил всех неравнодушных участников праздничного оформления уральской столицы. Фото: Валерий Таратухин

Комплекс апартаментов «Свобода Residence» стал победителем ежегодного конкурса «Новогодний Екатеринбург – 2022», получив самую высокую оценку жюри за качество праздничного оформления объекта среди строительных организаций (оценивалось оформление строительных площадок).

На торжественной церемонии подведения итогов, состоявшейся на площадке Ельцин Центра, глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил дипломы и поблагодарил всех неравнодушных участников праздничного оформления уральской столицы.

- Украшение родного города – это часть новогоднего волшебства и создание праздничного настроения, которое можно сравнить с нашими детскими воспоминаниями, ведь будучи детьми, мы все помогали украшать дома новогоднюю ёлку, – сказал на итоговой церемонии Алексей Орлов.

Фото: Валерий Таратухин

Градоначальник поблагодарил руководителей организаций за внимание к внешнему виду города. Он также отметил, что следующий год будет для Екатеринбурга юбилейным и выразил надежду, что участников конкурса на премию «Еловая ветвь 2023» станет больше.

Напомним, один из флагманских проектов компании «Атомстройкомплекс» – «Свобода Residence» – в 2021 году признан «Лучшим региональным комплексом апартаментов» в рамках престижной премии в области нового строительства и территориального развития Urban Awards. Уже сегодня это нестандартный, знаковый для Екатеринбурга объект с внедренными решениями, которые в ближайшие годы обещают стать новым стандартом комфорта и безопасности.

Свобода Residence. Фото: Егор Соловьев

- Компания «Атомстройкомплекс» не просто строит здания, а вносит комплексный вклад в развитие Екатеринбурга, поддерживает начинания творческой молодежи, инициирует праздники и фестивали для горожан, - комментирует начальник службы общественных связей компании «Атомстройкомплекс» Эвелина Григорьева. – В этом году яркое предновогоднее убранство получило большинство наших строительных площадок, главный офис и даже целая улица Красноармейская. Украшение пространства города не просто дарит новогоднее настроение, но и напоминает всем нам о том, что Екатеринбург – наш общий дом, и от каждого из нас зависит, каким он будет.