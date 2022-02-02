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Общество2 февраля 2022 12:07

Часть Юго-Западного района Екатеринбурга осталась без электричества

Подачу электроэнергии возобновили уже через 10 минут
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Аварийной бригаде предстоит установить точные причины инцидента

Аварийной бригаде предстоит установить точные причины инцидента

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Часть Юго-Западного района Екатеринбурга в разгар рабочего дня осталась без света. Очевидцы пожаловались, что электричество пропало в домах на улицах Ясной, Посадской, Авиационной, Бардина. Кроме того, обесточился торговый центр «Фан-Фан», а также городская больница.

- Подачу электроэнергии возобновили уже через 10 минут. Технологическое нарушение в работе кабельной линии 110 кВ "Ефимовская-Ясная" было зафиксировано в 15.43 по местному времени. Электроснабжение восстановлено по резервным схемам, - рассказали «КП-Екатеринург» в пресс-службе «Россети-Урал».

Аварийной бригаде предстоит установить точные причины инцидента. Возможно, электричество пропало из-за несанкционированного вмешательства третьих лиц.

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