Часть Юго-Западного района Екатеринбурга осталась без электричества

Аварийной бригаде предстоит установить точные причины инцидента Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Часть Юго-Западного района Екатеринбурга в разгар рабочего дня осталась без света. Очевидцы пожаловались, что электричество пропало в домах на улицах Ясной, Посадской, Авиационной, Бардина. Кроме того, обесточился торговый центр «Фан-Фан», а также городская больница.

- Подачу электроэнергии возобновили уже через 10 минут. Технологическое нарушение в работе кабельной линии 110 кВ "Ефимовская-Ясная" было зафиксировано в 15.43 по местному времени. Электроснабжение восстановлено по резервным схемам, - рассказали «КП-Екатеринург» в пресс-службе «Россети-Урал».

Аварийной бригаде предстоит установить точные причины инцидента. Возможно, электричество пропало из-за несанкционированного вмешательства третьих лиц.