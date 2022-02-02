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Недвижимость2 февраля 2022 11:42

В Екатеринбурге ЖД-вокзал и станцию метро соединят подземным переходом

Длина туннеля составит 200 метров
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Теперь попасть в метро можно будет прямо с вокзала

Теперь попасть в метро можно будет прямо с вокзала

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге специалисты скоро приступят к созданию проекта подземного перехода, который соединит железнодорожный вокзал и станцию метро «Уральская». Длина перехода составит 200 метров. Такое поручение дал глава города Алексей Орлов.

Новый тоннель будет экономить время пассажиров, так как можно будет из метро выходить напрямую к поездам, и в обратном направлении. Техническое задание для проекта подготовит департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии.

Подобный проект в Екатеринбурге реализовали три года назад, соединив станцию метро «Геологическая» и торгово-развлекательный центр «Гринвич».

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