В Екатеринбурге ЖД-вокзал и станцию метро соединят подземным переходом

Теперь попасть в метро можно будет прямо с вокзала Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге специалисты скоро приступят к созданию проекта подземного перехода, который соединит железнодорожный вокзал и станцию метро «Уральская». Длина перехода составит 200 метров. Такое поручение дал глава города Алексей Орлов.

Новый тоннель будет экономить время пассажиров, так как можно будет из метро выходить напрямую к поездам, и в обратном направлении. Техническое задание для проекта подготовит департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии.

Подобный проект в Екатеринбурге реализовали три года назад, соединив станцию метро «Геологическая» и торгово-развлекательный центр «Гринвич».