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Общество2 февраля 2022 11:38

В Екатеринбурге осудили двух наркокурьеров, расфасовавших почти восемь килограммов наркотиков

Партии запрещенных веществ развозили по разным регионам России
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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По решению Железнодорожного суда оба получили по девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

По решению Железнодорожного суда оба получили по девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили двух мужчин, которые пытались сбыть особо крупную партию наркотиков в интернете. Известно, что в мае 2020 года неизвестный создал в сети магазин, в котором продавались запрещенные вещества. Осужденные работали перевозчиками и закладчиками оптовых партий.

- В начале октября 2020 года злоумышленники расфасовали наркотические средства общей массой 7,8 кг. на мелкие партии, которые разместили на территории Московской, Владимирской, Нижегородской, Челябинской и Свердловской областей, республик Марий Эл, Татарстан и Башкортостан, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчинам пришлось ответить по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети Интернет». По решению Железнодорожного суда оба получили по девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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