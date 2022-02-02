В Нижнем Тагиле будут судить двух электриков, по вине которых погиб 33-летний крановщик

Оказалось, что электрики допустили грубые нарушения, используя кран с неисправным оборудованием Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Тагиле будут судить двух электриков местного предприятия 45 и 55 лет, по вине которых погиб 33-летний машинист крана. Им предстоит ответить по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Как выяснило следствие, трагедия произошла в ночь на 23 февраля прошлого года.

- В кабине мостового крана произошло возгорание. Мужчина принял меры к тушению пламени и также попытался подогнать кабину крана к посадочной площадке. Чуть позже он выпрыгнул из охваченной огнем кабины и от полученных травм умер на месте происшествия, - уточнили в СУ СК России по Свердловской области.

Оказалось, что электрики допустили грубые нарушения, используя кран с неисправным оборудованием. Они не провели надлежащего обслуживания и не обеспечили защиту от короткого замыкания, из-за чего техника воспламенилась. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.