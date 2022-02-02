В Екатеринбурге меценаты подарили врачам больницы № 23 оборудование для лечения тяжелых травм

Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины.

В больнице № 23 появилось новое силовое оборудование, которое поможет вылечить травмы скелета и крупных суставов. Хирургические инструменты для отделения травматологии закупил Фонд святой Екатерины. Врачи больницы уже прошли обучение по работе с оборудованием и теперь помогают пациентам выздороветь.

- Новые технологии напрямую влияют на качество, скорость и результат операций. Это значит, что пациенты возвращаются к нормальной жизни, — сообщает заместитель главного врача хирургии ЦГКБ №23 Владислав Герасименко.

По словам директора фонда Святой Екатерины Александра Андреева, из-за нагрузки на больницы оборудование быстро износилось. Также этот фактор повлиял и на само качество медицинской помощи. Поэтому, учредители фонда решили помочь врачам с оборудованием, чтобы им было комфортно работать и пациенты выздоравливали быстрее.

За год в этом отделении травматологии лечение прошли больше 1600 свердловчан. Сама больница № 23 одна из нескольких в Екатеринбурге, которая оказывает плановую помощь и не занимается больными с коронавирусом.

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