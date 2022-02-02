К участию в выставке привлекут до 300 застройщиков Фото: Евгения ГУСЕВА

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уточнил даты проведения главной строительной выставки в Екатеринбурге. Форум и выставку 100+ TechnoBuild проведут с 18 по 21 октября 2022 года.

На крупном мероприятии запланировано проведение 130 секций для экспертов и всех, кто интересуется строительством, благоустройством и дизайном. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

- В 2021 году, несмотря на все трудности, форум и выставка прошли результативно, получили много положительных отзывов, в том числе за рубежом, - рассказал Евгений Куйвашев.

Выставка 100+ TechnoBuild займет три павильона МВЦ «Екатеринбург-Экспо» площадью в 40 тысяч квадратных метров. Здесь (это новшество) пройдет Ярмарка квартир. К участию в выставке организаторы планируют привлечь 300 застройщиков, производителей строительных материалов, создателей технологий и оборудования.