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Происшествия2 февраля 2022 9:40

В Свердловской области двое мужчин скончались из-за паленой водки

Опасный спирт продавала пенсионерка
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Продавцов суррогата уже задержали.

Продавцов суррогата уже задержали.

Фото: Алексей ФОКИН

В Алапаевском районе Свердловской области скончались двое мужчин. Причиной смерти стало отравление метанолом. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил осведомленный источник.

- Мужчины были возрастные: одному 47, другому – 42 года. Оба скончались в тот же вечер. Как позже выяснилось, спирт купили в поселке Санкино у 61-летней женщины, - пояснил инсайдер «КП».

Оперативники МВД задержали пенсионерку. Та призналась, что покупает суррогатный алкоголь у мужчины в Алапаевске. Предположительно, речь идет об уральце, который уже был уличен в причастности к смертельному отравлению.

В середине января в поселке Карпунино скончалась супружеская пара. Также стоит напомнить, что в декабре в Реже от метанола скончались три женщины. Водку и коньяк им продавал таксист, его уже задержали.

В СУ СКР по Свердловской области не комментируют инцидент.

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