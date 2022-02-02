Больше трех тысяч человек заболели COVID-19 за сутки на Среднем Урале

Власть делает акцент на вакцинации и социальной дистанции в борьбе с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки коронавирус подтвердился у 3 034 человек, из которых 1 033 – приходится на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи коронавируса обнаружены у жителей Верхней Пышмы, Березовского, Среднеуральска, Дегтярска, Каменска-Уральского, Первоуральска, Нижнего Тагила, Ревды и других населенных пунктов Свердловской области.

Обще число заболевших с начала пандемии на Среднем Урале по официальным данным составляет 232 283 человек, из которых 193 695 справились с вирусом. За сутки диагноз сняли у 711 человек.

Сейчас состояние 343 пациентов остается тяжелым, 177 из них размещены в палатах реанимации 122 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано еще 12 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии в Свердловской области составляет 10 017 человек.