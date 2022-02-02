Перевозки пассажиров на СвЖД в январе выросли на 16,7%

Фото из архива РЖД

Из них в пригородном сообщении отправлено 1,3 млн пассажиров (+13%), в дальнем следовании – 0,6 млн (+26,1%). Пассажирооборот на СвЖД в январе 2022 года составил 643 млн пасс-км, что на 27,5% больше января 2021 года.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД», по оперативным данным, в январе 2022 года перевезено почти 75 млн пассажиров, что на 13,9% превышает аналогичный показатель прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 67,6 млн пассажиров (+12,8%), в дальнем следовании – 7,4 млн (+24,5%). Пассажирооборот в январе 2022 года составил 7,7 млрд пасс-км, что на 25,2% больше, чем в январе 2021 года.