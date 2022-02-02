Память Юрия Кунцевича увековечат экспедицией на перевал Дятлова

Юрия Кунцевича не стало в августе 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

На маршруте, ведущем к перевалу Дятлова на севере Свердловской области, появится мемориальная табличка с именем Юрия Кунцевича, основателя Фонда памяти группы Дятлова в Екатеринбурге. Для этого в район перевала будет организована экспедиция.

- В августе 2022 года планируем экспедицию памяти Юрия Кунцевича, - сказал Алексей Королев, член фонда. - Хотим сделать мемориальную доску и повесить ее там, куда Юрий Кунцевич приводил более десяти раз тургруппы. Это так называемый лагерь Кунцевича. Объявим краудфандинг. Он приобщил огромное количество людей к походам в эту зону.

Юрий Кунцевич скончался из-за коронавируса летом 2021 года, после похода на перевал Дятлова. Сам перевал известен тем, что в 1959 году на нем при загадочных обстоятельствах погибли девять туристов Уральского политехнического института.