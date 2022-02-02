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Общество2 февраля 2022 8:47

Больше 20 тысяч уральцев подали заявки на социальную газификацию

Свердловская область начала выполнять поручение президента Путина
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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К 2030 году на Среднем Урале газ проведут к 90% домовладений

К 2030 году на Среднем Урале газ проведут к 90% домовладений

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше 20 тысяч жителей Свердловской области подали заявки на социальную газификацию. Соответствующая программа заработала с октября 2021 года после поручения президента Владимира Путина.

- На 1 февраля 2022 года в регионе подано через порталы Госуслуг, единого и регоператоров, а также офисы газовых компаний более 20 тысяч заявок. Из них 16 тысяч сейчас рассматриваются, по пяти тысячам заключены договоры, к 2 300 домовладений подвели газопровод, в 1 100 домах специалисты установили котлы и радиаторы.

Программа газификации Свердловской области обновлена указом губернатора в конце 2021 года. До 2030 года в регионе газ должен быть в 90% жилых домов

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