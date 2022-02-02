В Екатеринбурге создадут музей группы Дятлова

Группа студентов из девяти человек погибла на Северном Урале в 1959 году. Фото: Фонд группы Дятлова

Фонд памяти группы Дятлова собирается открыть в Екатеринбурге музей, посвященный гибели группы Дятлова. Об этом на ежегодной конференции исследователей причин гибели тургруппы объявил сын Юрия Кунцевича Александр. Сам Юрий Кунцевич руководил Фондом до своей смерти в 2021 году.

- Там должна быть реконструкция палатки. Должна быть рассказана история других экспедиций, - сказал Александр Кунцевич. - Нужна площадка. Это может быть УрФУ. Нужны деньги на создание экспонатов, на 3d-модели, тач-мониторы. Нужны люди. Папе спасибо. Он после себя оставил много людей, которые хотят этим заниматься.

Группа Игоря Дятлова из девяти студентов Уральского политехнического института погибла 2 февраля 1959 года на севере Свердловской области. Причина гибели неизвестна до сих пор.

Отметим, что в этом году конференцию посетили меньше 20 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Швейцарские ученые в убийстве группы туристов обвинили лавину: что здесь не сходится. В канун 62-летия трагедии наши журналисты вместе с экспертами обсудили выводы иностранцев (подробности)

Версия: туристы на перевале Дятлова погибли из-за магнитной аномалии. Она притянула молнии, которые стали бить рядом с палаткой (подробности)