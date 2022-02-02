Ремонт школы №24 в Нижнем Тагиле обошелся в 125 миллионов рублей

Обновленную школу открыли 31 января 2022 года. Фото: пресс-служба Администрации Нижнего Тагила

Капитальный ремонт школы №24 в Нижнем Тагиле обошелся в 125,5 миллионов рублей, еще 78 миллионов потратили на приобретение мебели и оборудования. Открыли обновленное здание школы 31 января.

Теперь в каждом классе школы есть интерактивные доски и лабораторные инструменты. В школе появилось цифровое оборудование для проведения уроков физики, мощный микроскоп, 3d-принтеры и мобильный лингафонный кабинет. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Также в школе есть музыкальный класс с инструментами и телестудия. В коридорах школы есть шахматные доски и столы для настолько тенниса. На территории учебного заведения есть стадион.