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Общество2 февраля 2022 6:33

Под Екатеринбургом завершили поиски дедушки с усами

Пенсионера заметили на станции «Шувакиш» полицейские
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Василия Панова нашли на железнодорожной станции. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

Василия Панова нашли на железнодорожной станции. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

31 января 2022 года сотрудники полиции Березовского вместе с волонтерами начали поиски 75-летнего Василия Панова, который ушел из дома в городе Березовский, надев черную меховую шапку, куртку, штаны и обувь такого же цвета.

На розыск дедушки ориентировали наряды полиции. Стражи порядка полагали, что Василий Панов мог отправиться в поселок Красногвардейский Артемовского района, откуда он родом.

Однако нашли пенсионера совсем в другом месте.

- Дедушку нашли на станции Шувакиш под Верхней Пышмой. Предварительно он сам туда пешком дошел. Наряд полиции заметил пенсионера, который бесцельно бродил по станции. Сам дедушка пояснить ничего не смог. Но у него в кармане куртки нашли бумажки с телефонами родных. Сейчас его уже забрала семья. Дедушка жив, здоров, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе полиции города Березовский.

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