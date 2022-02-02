Жительницу Эльмаша отправили под суд за убийство ветерана Афганистана

Прокуратура передала обвинительное заключение в суд Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге 53-летнюю жительницу Эльмаша отправили под суд за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

Следствие установило, что 17 июля прошлого года пьяная женщина взяла нож и ударила мужа в грудь и живот.

Мужчина, который является участником боевых действий в Афганистане, несколько недель пролежал в больнице, где скончался 22 августа от ран.

- После вручения обвиняемой копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу, - информируют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Отметим, что наказание за преступление предполагает лишение свободы на срок до 15 лет.