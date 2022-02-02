В Екатеринбурге закрывают старейший «Мегамарт»

"Мегамарт" пользовался спросом из-за удачного месторасположения. Фото: сервис "Яндекс.Карты"

В Екатеринбурге 14 февраля закроют старейший магазин «Мегамарт», который больше 20 лет проработал по адресу улица Серафимы Дерябиной, 24. В скором времени участок трассы в этом месте закроют на три месяца для подготовки инфраструктуры к проведению трамвайной линии в микрорайон Академический.

Перед закрытием в «Мегамарте» сделали скидки на товары с желтыми ценниками в размере 50%, об этом говорится на страницах бренда в соцсетях. Резкое удешевление части товаров спровоцировало наплыв посетителей в магазине, в котором и до этого пользовался большой популярностью у покупателей за счет удачного месторасположения.

Напомним, что уральскую торговую сеть «Мегамарт» в 2021 году приобрела федеральная сеть «Дикси», владеющая ТС «Магнит», поэтому на месте большинства магазинов «Мегамарт» откроются магазины «Магнит».