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Общество2 февраля 2022 5:20

Десятки ресторанов Екатеринбурга номинировали на престижную премию

Победителей озвучат 22 февраля
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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В 2021 году в список лучших ресторанов Екатеринбурга попали «Гастроли» и «МОМО»

В 2021 году в список лучших ресторанов Екатеринбурга попали «Гастроли» и «МОМО»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В список номинантов премии Wheretoeat Russia 2022 попали 37 ресторанов Екатеринбурга. Победителей премии назовут 22 февраля.

Среди участников престижной премии оказались такие заведения, как «Итальянцы», «Дружба», «МОМО», «Паштет», Ratskeller, Dolce Vita и десятки других.

В 2021 году в список лучших ресторанов Екатеринбурга попали «Гастроли» (36 место) и «МОМО» (49 место).

Напомним, что независимая ресторанная премия Wheretoeat выбирает лучшие рестораны на протяжении девяти лет. Голосование проходит тайно среди экспертов в ресторанной, гостиничной и винной сферах, а также среди профильных журналистов.

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