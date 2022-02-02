Свердловские власти принимают меры для уменьшения очередей в больницах

Власти призывают вызывать врача из поликлиники на дом, чтобы снизить наплыв пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские власти принимают меры для снижения напряжения в больницах и поликлиниках региона из-за резкого всплеска заболеваемости коронавируса и ОРВИ. Уральцы стали массово звонить в службу скорой помощи, на горячую линию 122 и идти в медицинские учреждения.

С начала февраля усиливается служба 122, сейчас время ответа по этому номеру составляет около 30 секунд, что позволило снизить наплыв звонков в скорую помощь. Сроки ожидания звонков в кол-центрах поликлиник взяты под контроль, в отдельных учреждениях они достигают 7 минут. Такую информацию сообщил на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

На этой неделе больше 1 тысячи студентов медицинских учебных учреждений вышли на помощь врачам – они обслуживают вызовы пациентов на дом. В Екатеринбурге для этой цели выделили дополнительно 50 автомобилей.