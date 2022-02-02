Пожар удалось потушить в течение двух минут. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге ночью на улице Академика Шварца сгорели три машины. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 02:39. Огонь охватил 10 квадратных метров. Стихия повредила лакокрасочное покрытие, моторный отсек и салон трех легковушек.

- В тушении пожара были задействованы две единицы техники, восемь человек личного состава, - говорится в сообщении МЧС.

Пожар удалось потушить в течение двух минут.

Ранее, 28 января, в Кольцово утром на проезжей части сгорел автомобиль. На кадрах видно, что, несмотря на полыхающую машину на обочине проезжей части, мимо нее продолжают ездить другие автомобилисты.

А 25 января в Екатеринбурге на улице Светлореченской загорелась «Газель». Машина вспыхнула прямо во время движения. Через несколько минут после начала пожара взорвался бензобак.