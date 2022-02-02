В Екатеринбурге водитель сбил мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте

В ДТП пострадал подросток, его с ушибом голени был доставлен в больницу. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на улице Братская, 23 водитель на Renault Logan сбил 14-летнегоподростка, который с младшим братом перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает городское УГИБДД.

- В Renault Logan, двигаясь по улице Зенитчиков со стороны улицы Палисадная в сторону Братской в левом ряду, допустил наезд на пешехода, перебегавшего проезжую часть в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспортного средства, - говорится в сообщении.

ДТП произошло вечером 1 февраля. В аварии пострадал подросток. Его с ушибом голени был доставлен в больницу. Мама ребенка объяснила инспекторам, что сын вместе с младшим братом шли из дома на каток. А на перекрестке улиц Зенитчиков и Братская они, видимо, решили сократить путь.

Водитель пояснил, что ехал по улице Зенитчиков в левом ряду со скоростью около 50 километров в час. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Полицейские установили, что за рулем Renault Logan был 33-летний мужчина. Его стаж вождения составляет 13 лет. Он два раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Водитель пояснил, что ехал по улице Зенитчиков в левом ряду со скоростью около 50 километров в час. По его словам, из-за потока встречных автомашин он не увидел, что на проезжую часть выбежали дети. В последний момент мужчина применил экстренное торможение, но наезда на ребенка.

На месте аварии сотрудники ГИБДД сделали все замеры, составили процессуальные документы. Также они установили личности участников ДТП и обстоятельства происшествия.