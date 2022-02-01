Школьница, сбежавшая из дома в Екатеринбурге, нашлась в Санкт-Петербурге

Официально девушка находилась в федеральном розыске почти сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 16-летнюю девочку, которая сбежала из своего дома в Екатеринбурге. Подростка объявили в федеральный розыск, после чего наряд обнаружил беглянку поздним вечером 31 января недалеко от дома № 15 на улице Комсомола.

- По официальным данным девушка пробыла в федеральном розыске почти сутки. Задержанную доставили в местный отдел полиции, чтобы передать инициатору розыска. Уже известно, что 27 января она пошла на уроки, однако до школы так и не добралась, - уточнили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее на железнодорожном вокзале Екатеринбурга с поезда сняли 17-летнюю школьницу, которая пропала в Тюмени несколькими днями ранее. Мама девушки рассказала, что ее дочь вышла из дома и перестала выходить на связь, на телефонные звонки она не отвечала.