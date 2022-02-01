В Нижнем Тагиле эвакуировали два торговых центра

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» пообещали прокомментировать ситуацию позже Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Тагиле 1 февраля во второй половине дня эвакуировали два торговых центра, под удар попали «Квадрат» на улице Пархоменко и «Александровский Пассаж» на проспекте Ленина. Как оказалось, на место выезжали сотрудники центра защиты населения и территории города, а также полиция. Об этом пишет местное издание TagilCity.ru.

- Мы выезжали в данные торговые центры и помогали с эвакуацией людей,- рассказал изданию директор Центра Сергей Коперкин.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» пообещали прокомментировать ситуацию по итогам проверочных мероприятий.

Напомним, в конце декабря прошлого года в Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Гринвич». Как сообщали очевидцы, на место приезжала пожарная машина.

- Идет плановая эвакуация. На месте работают сотрудники специальных служб, - рассказывали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Малышева 73».