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Происшествия1 февраля 2022 15:51

В Нижнем Тагиле эвакуировали два торговых центра

На место выезжали сотрудники центра защиты населения, а также полиция
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» пообещали прокомментировать ситуацию позже

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» пообещали прокомментировать ситуацию позже

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Тагиле 1 февраля во второй половине дня эвакуировали два торговых центра, под удар попали «Квадрат» на улице Пархоменко и «Александровский Пассаж» на проспекте Ленина. Как оказалось, на место выезжали сотрудники центра защиты населения и территории города, а также полиция. Об этом пишет местное издание TagilCity.ru.

- Мы выезжали в данные торговые центры и помогали с эвакуацией людей,- рассказал изданию директор Центра Сергей Коперкин.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» пообещали прокомментировать ситуацию по итогам проверочных мероприятий.

Напомним, в конце декабря прошлого года в Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Гринвич». Как сообщали очевидцы, на место приезжала пожарная машина.

- Идет плановая эвакуация. На месте работают сотрудники специальных служб, - рассказывали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Малышева 73».

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