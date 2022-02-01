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Общество1 февраля 2022 15:21

Заместитель губернатора Павел Креков призвал уральцев с коронавирусом прекратить панику

Он напомнил, что при новом штамме «Омикрон» чаще всего нет необходимости вызывать скорую помощь
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Павел Креков добавил, что только у небольшого процента людей болезнь протекает в тяжелой форме

Павел Креков добавил, что только у небольшого процента людей болезнь протекает в тяжелой форме

Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков обратился к жителям региона, которые в последнее время заразились коронавирусом. Чиновник напомнил, что при новом штамме «Омикрон» чаще всего нет необходимости паниковать и вызывать скорую помощь.

- Когда человек узнает, что у него коронавирус, у него возникает паническая атака, и он звонит в скорую помощь, жалуется на температуру, головную боль. Всем надо успокоиться и понять, что работа скорой помощи — для острых случаев. Надо относиться к ситуации спокойно, - рассказал на брифинге оперштаба Павел Креков.

Он добавил, что только у небольшого процента людей болезнь протекает в тяжелой форме. Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел новые ограничения для детей и подростков. Причиной стал серьезных рост заболевших коронавирусом, среди которых много детей.