Заместитель губернатора Павел Креков призвал уральцев с коронавирусом прекратить панику

Павел Креков добавил, что только у небольшого процента людей болезнь протекает в тяжелой форме Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков обратился к жителям региона, которые в последнее время заразились коронавирусом. Чиновник напомнил, что при новом штамме «Омикрон» чаще всего нет необходимости паниковать и вызывать скорую помощь.

- Когда человек узнает, что у него коронавирус, у него возникает паническая атака, и он звонит в скорую помощь, жалуется на температуру, головную боль. Всем надо успокоиться и понять, что работа скорой помощи — для острых случаев. Надо относиться к ситуации спокойно, - рассказал на брифинге оперштаба Павел Креков.

Он добавил, что только у небольшого процента людей болезнь протекает в тяжелой форме. Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел новые ограничения для детей и подростков. Причиной стал серьезных рост заболевших коронавирусом, среди которых много детей.