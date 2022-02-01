Полиция Нижнего Тагила ищет очевидцев смертельного ДТП, произошедшего в середине января

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле полицейские разыскивают очевидцев смертельной аварии, которая произошла 15 января в переулке Оплетина. Тогда 62-летний мужчина за рулем Lada Kalina, двигаясь в сторону улицы Юности, столкнулся с иномаркой BMW X2, который ехал в сторону улицы Боровой во встречном направлении.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель отечественного автомобиля получил травмы, повлекшие смерть. Пассажирам обоих транспортных средств причинены телесные повреждения, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Если вам что-либо известно об этой аварии или же вы стали очевидцем ДТП, сообщите любую информацию по адресу: г. Нижний Тагил, улица Островского, 7, кабинет 412 или позвонить по телефонам (3435)97-62-59, 97-61-46.

Ранее в Академическом районе Екатеринбурга 22-летняя девушка за рулем иномарки Skoda Fabia сбила на пешеходном переходе свою ровесницу. Авария произошла утром на пересечении улиц Амундсена и Краснолесья, пострадавшая получила ушиб бедра и сотрясение мозга.