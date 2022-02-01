В Академическом районе Екатеринбурга иномарка сбила 22-летнюю девушку «на зебре»

Авария произошла утром на пересечении улиц Амундсена и Краснолесья Фото: Олег УКЛАДОВ

В Академическом районе Екатеринбурга 22-летняя девушка за рулем иномарки Skoda Fabia сбила на пешеходном переходе свою ровесницу. Авария произошла утром на пересечении улиц Амундсена и Краснолесья, пострадавшая получила ушиб бедра и сотрясение мозга.

- Водитель двигалась по Амундсена со стороны Краснолесья в сторону Академика Сахарова. Водитель имеет стаж вождения три года, состояние опьянения не установлено. Она пояснила, что в правом ряду двигался автобус, поэтому она не заметила пешехода, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по уральской столице.

Напомним, также утром на Эльмаше водитель «ВАЗ-2109» въехал в Subaru. Иномарку в свою очередь отбросило на припаркованную фуру. В ДТП пострадал водитель Subaru. Его с черепно-мозговой травмой доставили в больницу.