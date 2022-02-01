В Екатеринбурге рецидивист нашел телефон и списал с карты, привязанной к гаджету, больше 11 тысяч

Сначала он просто звонил с этой сим-карты, а позже понял, что к ней привязан и банковский счет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местный житель нашел на улице телефон, но решил не возвращать его настоящему владельцу и списал с привязанной к нему карты больше 11 тысяч рублей. В полицию обратился хозяин гаджета и рассказал о потере техники и денег. Он рассказал, что ему стали приходить уведомления о переводах.

- Злоумышленником оказался не работающий и ранее судимый екатеринбуржец. Задержанный признал свою причастность к снятию денег с чужой карты и пояснил, что нашел на улице сотовый телефон. Само устройство мужчина сбыл в ломбард, а сим-карту вставил в свой телефон, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Сначала он просто звонил с этой сим-карты, а позже понял, что к ней привязан и банковский счет, после чего он и сделал несколько переводов. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета», мужчине грозит до шести лет лишения свободы.