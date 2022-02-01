В центре Екатеринбурга появится современный научно-производственный центр

Фото: пресс-служба«УГМК-Застройщик»

В Екатеринбурге компания «УГМК-Застройщик» построит в центре города современный научно-производственный центр, который расположится по адресу Октябрьская площадь, 5. Планируется, что в здании разместят административные и инженерно-технические помещения, останется место для жилых пространств, точек общепита и подземного паркинга.

- «Дом на Октябрьской» общей площадью 25 тысяч «квадратов» будет состоять из двух секций в 15 и 30 этажей. Уникальность проекта подчеркнет ленточное панорамное остекление. Это первый проект, в котором будет использован данный вид окон. Планируемый срок сдачи – 2024 год, - уточняет пресс-служба «УГМК-Застройщика».

В жилых помещениях центра предусмотрены помещения с террасами, лоджиями, балконами и даже пентхаусы. Безопасность объекта будет обеспечивать специальная круглосуточная система. По мнению генерального директора девелоперской компании, проект будет удачно сочетаться с комплексом зданий обновленного квартала «Екатеринбург-Сити», которые «УГМК-Застройщик» возведет в течение ближайших 10 лет.