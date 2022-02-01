Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 февраля 2022 12:53

В Екатеринбурге в прошлом году отловили 780 бродячих собак

Всех бездомных животных отправляют в приюты
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Городские власти продумывают возможности строительства нового приюта

Городские власти продумывают возможности строительства нового приюта

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Екатеринбурга за прошлый год отловили 780 бродячих собак. Всех бездомных животных отправляют в приюты, после чего они проходят осмотр у ветеринаров, кинологов. В дальнейшем специалисты стерилизуют их, устанавливают желтые бирки на ухо и чипируют.

- Собаки, которые проявляют агрессию, остаются на содержании в приюте. На данный момент здесь на пожизненном содержании находятся 44 питомца. 506 животных после проведения всех необходимых процедур было выпущено в среду обитания, еще 220 – переданы новым владельцам, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Городские власти продумывают возможности строительства нового приюта, так как количество агрессивных животных растет, а эвтаназия питомцев без владельцев запрещена законом. Исходя из потребности необходимо строительство нового крова вместимостью не менее 300 мест одновременного пребывания на земельном участке площадью более одного гектара.