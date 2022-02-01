В Екатеринбурге в прошлом году отловили 780 бродячих собак

Городские власти продумывают возможности строительства нового приюта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Екатеринбурга за прошлый год отловили 780 бродячих собак. Всех бездомных животных отправляют в приюты, после чего они проходят осмотр у ветеринаров, кинологов. В дальнейшем специалисты стерилизуют их, устанавливают желтые бирки на ухо и чипируют.

- Собаки, которые проявляют агрессию, остаются на содержании в приюте. На данный момент здесь на пожизненном содержании находятся 44 питомца. 506 животных после проведения всех необходимых процедур было выпущено в среду обитания, еще 220 – переданы новым владельцам, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Городские власти продумывают возможности строительства нового приюта, так как количество агрессивных животных растет, а эвтаназия питомцев без владельцев запрещена законом. Исходя из потребности необходимо строительство нового крова вместимостью не менее 300 мест одновременного пребывания на земельном участке площадью более одного гектара.