В Свердловской области закончилась детская вакцина от коронавируса "Спутник-М"

В Свердловской области уже несколько дней фиксируются антирекорды по заболеваемости коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

1 февраля в Свердловской области временно закончили прививать подростков вакциной "Спутник-М", предназначенной для несовершеннолетних. Об этом рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге оперативного штаба.

- Мы получили 2400 доз вакцины "Спутник-М". Во вторник закончили их постановку, - сказал Павел Креков. - Отчитались об их использовании. После этого принимается решение об отправке нам следующей партии.

Напомним, что первая партия вакцины «Спутник М» поступила на Средний Урал 24 января, после чего препарат распределили по детским больницам региона.

Прививают этой вакциной добровольно детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалов в 21 день.

Добавим, что со 2 февраля в Свердловской области вновь вводится дистанционное обучение в школах, колледжах и техникумах. Правда, на дистант до 16 февраля отправили учеников 2 - 8 классов. Выпускные классы остаются на очном обучении. Также на несколько дней раньше начинаются каникулы у первоклассников.

Отметим, что по приказу главы региона несовершеннолетним запрещается посещать торговые центры без сопровождения родителей или законных представителей. Исключение сделали для иногородних студентов колледжей и техникумов, которых будут пускать в ТЦ по предъявлению студенческого билета для приобретения необходимых товаров.

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