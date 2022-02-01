В Екатеринбурге полиция разыскивает пропавшего 16-летнего подростка

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция разыскивает пропавшего 16-летнего Константина Дмитриевича Коробицына. Подросток вышел из дома, который находится по адресу Алая, 16, утром 22 января и после чего перестал выходить на связь. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

- На розыск ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Приметы разыскиваемого: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, волосы светлые, носит очки для зрения. На момент ухода был одет в защитный костюм цвета хаки с капюшоном, черные калоши с утеплителем, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Если вы знаете, где может находиться юноша, сообщите любую информацию по следующим телефонам:+7(908)916-61-74; 8(343)356-46-24 (35, 44) (отдел по делам несовершеннолетних ОП № 6); 8(343)356-42-06 или 8(343)252-02-02 (00-78) (дежурная часть отдела полиции № 6) или 02 (102 по мобильному).