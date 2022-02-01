Убыток «Гортранса» в Екатеринбурге в 2022 году составит полмиллиарда рублей

Общественный транспорт Екатеринбурга два года работает в убыток Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала пандемии муниципальное предприятие «Гортранс» в Екатеринбурге терпит значительные убытки. По состоянию на 1 января 2022 года имеется просроченная кредиторская задолженность в размере 200 миллионов рублей, в том числе страховые взносы, ГСМ, запасные части, электроэнергия и налоги.

- Основной удар по финансовому состоянию предприятия нанесли последствия пандемии. Из-за снижения пассажиропотока в 2020 году на 27% к уровню 2019 года недополучено доходов в сумме 835 миллионов рублей, - рассказывает генеральный директор ЕМУП «Гортранс» Сергей Нугаев.

Сейчас пассажиропоток не восстановился до пандемийного уровня и составляет 86% от показателей 2019 года. Ситуацию осложнил рост цен на товары и услуги в 2021 году более чем в два раза.

Для стабилизации финансовой ситуации в 2020 году предприятие поддержала мэрия компенсацией части убытков на 302 миллиона рублей. Плюс удалось оформить безвозвратный кредит на 427 миллионов рублей.

В 2021 году администрация города выделила субсидию для компенсации убытков на 414 миллионов рублей. Прогнозируемый убыток в 2022 году составит около 500 миллионов рублей.