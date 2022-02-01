Житель Екатеринбурга потерял 700 тысяч, поверив телефонным мошенникам

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к данному преступлению Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Екатеринбурге 55-летний местный житель лишился 700 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Злоумышленники действовали по давно отработанной схеме. Пострадавшему позвонили и рассказали, что на его имя оформили кредит, при этом указанная сумма якобы поступила на карту потерпевшего.

- Затем мужчине несколько раз с разных телефонов звонили неизвестные. Они убедили заявителя снять данные средства и перевести их на «резервные» счета. После этого на телефон екатеринбуржца прислали подробную инструкцию, куда следует перевести деньги.

После того, как он выполнил все требования мошенников, и они перестали выходить на связь, он понял, что его обманули, и только после этого обратился с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к данному преступлению.