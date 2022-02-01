В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» появятся дополнительные рейсы до Казахстана

Рейсы Алматы-Екатеринбург начнут выполняться с 23 февраля по средам, обратный рейс по четвергам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» с конца февраля появятся дополнительные рейсы до Казахстана и обратно. Местный лоукостер FlyArystan свяжет уральскую столицу с Нур-Султаном, а также мегаполисом Алматы.

- Рейсы Алматы-Екатеринбург начнут выполняться с 23 февраля по средам, обратный рейс по четвергам. Сообщение Нур-Султан-Екатеринбург будет налажено с 26 февраля, после чего самолеты будут вылетать по субботам, - сообщает пресс-служба перевозчика.

Напомним, К Универсиаде-2023 года аэропорт Кольцово будет не узнать. Специально перед играми он пройдет через реконструкцию. На площадке перед главным входом появится новое здание — отдельная входная группа. С его помощью будет увеличена пропускная способность терминала. После реконструкции площадь аэровокзального комплекса увеличится на 14 тысяч квадратных метров. А пропускная способность международного сектора вырастет с 1300 до 2520 пассажиров в час.