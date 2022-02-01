Экс-игрок сборной России Олег Шатов подписал контракт с футбольным клубом «Урал»

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Бывший футболист сборной России Олег Шатов вернулся в клуб «Урал», где-то когда-то начинал свою профессиональную карьеру. Полузащитник уже записал видеообращение к болельщикам, в котором подтвердил свое возвращение в родные стены, а также призвал фанатов приходить на стадион и поддержать свою коману.

Известно, что соглашение с игроком рассчитано до конца нынешнего сезона. Ранее Олег Шатов присоединился к «шмелям», которые проводят подготовительный сбор в Оъединенных Арабских Эмиратах.

- Рад, что Олег вновь стал игроком «Урала». Посмотрим, как завершим сезон, как Олег будет себя чувствовать, тогда уже будем строить дальнейшие планы. Олег для нас родной футболист. Всегда говорил, что будем рады его видеть в нашем клубе, - цитирует президента «Урала» Григория Иванова пресс-служба клуба.

Ранее футбольный клуб «Зенит» официально подписал контракт с экс-игроком «Урала» Арсеном Адамовым. 22-летний уроженец Нижнего Тагила, играя на позиции защитника, провел за «шмелей» 25 матчей и забил один гол. А в прошлом году даже попал в заявку сборной России.