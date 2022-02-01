Уральцам подарят боксы для утилизации батареек

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

Свердловское отделение Российского экологического общества проводит конкурс для жителей региона и подарит победителям 10 боксов для элементов питания. Для участия необходимо подписаться на соцсети экологов и написать, почему в вашем подъезде нужен специальный контейнер.

– Мы решили поддержать инициативных жителей, кто готов заботиться об экологии, и провести конкурс. Пусть вместо пластиковых бутылок в подъездах появятся специальные железные боксы. Они привлекают внимание, возможно, кто-то ещё перестанет выбрасывать батарейки с бытовыми отходами и отправит их на утилизацию, – рассказал председатель Свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев.

Пальчиковые, мизинчиковые, в форме таблетки – все элементы питания относятся ко второму классу опасности отходов, то есть чрезвычайно опасны для окружающей среды и человека.

По словам специалистов предприятия комплексного решения проблем промышленных отходов, если выбросить батарейки с коммунальными отходами, то они будут загрязнять окружающую среду более 30 лет, а разлагаться – до 100 лет. Одна батарейка способна загрязнить тяжёлыми металлами и щёлочами до 20 квадратных метров земли и 400 литров воды.

Однако федеральное законодательство не регламентирует обращение с отработанными элементами питания для населения. Люди добровольно собирают опасные отходы у себя в квартирах, организуют место сбора в подъезде, относят их в ближайшие места приёма (магазины бытовой техники, сотовой связи и т.д.).

Напомним, что в прошлом году Свердловское отделение Российского экологического общества передало в многоквартирные дома Екатеринбурга 100 боксов для батареек. Также контейнеры подарили редакциям средств массовой информации города.