Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 февраля 2022 10:54

В Екатеринбурге будут судить пироманку, которая заживо сожгла бездомного мужчину

Трагедия произошла в ночь на 24 мая прошлого года на улице Луначарского
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Женщина была пьяна, когда заметила двух спящих на земле мужчин

Женщина была пьяна, когда заметила двух спящих на земле мужчин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить Анну Шехереву, которая заживо сожгла бездомного. Трагедия произошла в ночь на 24 мая прошлого года на улице Луначарского. Женщина была пьяна, когда заметила двух спящих на земле мужчин, рядом с ними стояли бутылки с морилкой.

Неожиданно местная жительница облила его жидкостью из бутылки и подожгла. Пострадавший получил серьезные ожоги 80% тела и верхних дыхательных путей.

- С полученными повреждениями пострадавший был доставлен в больницу, где на следующий день скончался от несовместимых с жизнью повреждений. Сама обвиняемая с места преступления скрылась, однако впоследствии была задержана, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

Пострадавший получил серьезные ожоги 80% тела и верхних дыхательных путей.

Пострадавший получил серьезные ожоги 80% тела и верхних дыхательных путей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, возникший широкий общественный резонанс позволил получить необходимые данные о местонахождении скрывавшейся от следствия женщины и задержать ее. В момент задержания она находилась в квартире одного из своих знакомых в микрорайоне Уралмаш.

Уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью общеопасным способом, совершенное из хулиганских побуждений» передано на рассмотрение в Свердловский областной суд.

0