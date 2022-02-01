В Екатеринбурге будут судить пироманку, которая заживо сожгла бездомного мужчину

Женщина была пьяна, когда заметила двух спящих на земле мужчин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить Анну Шехереву, которая заживо сожгла бездомного. Трагедия произошла в ночь на 24 мая прошлого года на улице Луначарского. Женщина была пьяна, когда заметила двух спящих на земле мужчин, рядом с ними стояли бутылки с морилкой.

Неожиданно местная жительница облила его жидкостью из бутылки и подожгла. Пострадавший получил серьезные ожоги 80% тела и верхних дыхательных путей.

- С полученными повреждениями пострадавший был доставлен в больницу, где на следующий день скончался от несовместимых с жизнью повреждений. Сама обвиняемая с места преступления скрылась, однако впоследствии была задержана, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

Пострадавший получил серьезные ожоги 80% тела и верхних дыхательных путей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, возникший широкий общественный резонанс позволил получить необходимые данные о местонахождении скрывавшейся от следствия женщины и задержать ее. В момент задержания она находилась в квартире одного из своих знакомых в микрорайоне Уралмаш.

Уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью общеопасным способом, совершенное из хулиганских побуждений» передано на рассмотрение в Свердловский областной суд.