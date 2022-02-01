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Общество1 февраля 2022 10:46

Людмила Бабушкина завела телеграмм-канал

У спикера свердловского парламента уже больше сотни подписчиков
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Людмила Бабушкина намерена общаться с уральцами, в том числе, через социальные сети

Людмила Бабушкина намерена общаться с уральцами, в том числе, через социальные сети

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина завела телеграмм-канал, который назвала «Телеграммы Людмилы Бабушкиной». Информацию о подлинности аккаунта ИА «Уральский меридиан» подтвердили в областном парламенте.

Сейчас в ТГ-канале спикера регионального парламента больше сотни подписчиков и несколько постов. Сама Людмила Бабушкина пишет, что канал ей нужен, чтобы общаться с жителями Свердловской области.

- Скоро будут комментарии и обратная связь, - анонсирует председатель Заксобрания.

Напомним, что у Людмилы Бабушкиной есть своя страничка в социальной сети Facebook, где политик выкладывает фотографии с общественных мероприятий.

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