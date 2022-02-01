Число случаев «омикрона» в Свердловской области достигло 89

Все заболевшие новым штаммом обследованы повторно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области, по данным на 1 февраля, выявили 89 случаев заражения штаммом «омикрон». Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

- В том числе завозные из-за рубежа – 15 случаев: четыре случая из ОАЭ, по три случая из Доминиканской Республики и Турции; два случая из Казахстана; по одному случаю из Египта, Болгарии и Испании, - говорится в сообщении.

При этом 74 пациента не выезжали за границу и не контактировали с приехавшими оттуда. По каждому случаю проводится эпидрасследование. Специалисты установили круг контактных лиц -171 человек. Все заболевшие новым штаммом обследованы повторно.

Кроме того, 46 заразившихся «омикроном» уральцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Еще пять больных были привиты первым компонентом. Роспотребнадзор принял меры по госпитализации инфицированных лиц.

Также, по данным на 1 февраля, в Свердловской области зафиксирован очередной антирекорд по заражаемости COVID-19. За минувшие сутки выявили еще 2 825 новых случая. Из них 1 354 зарегистрировали в Екатеринбурге.