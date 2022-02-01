На Урале осудили мужчину, вырубившего лес почти на пять миллионов рублей

Примечательно, что ранее мужчина уже был судим по аналогичной статье Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Шале осудили черного лесоруба, который незаконно пилил хвойные деревья, причинив государству ущерб в 4.6 миллиона рублей. Мужчину признали виновным по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, с использованием своего служебного положения».

Выяснилось, что уралец с сентября по ноябрь 2019 года работал мастером леса в частной фирме, которая заготавливает дрова, поэтому мужчина решил подзаработать, прикрывшись санитарной вырубкой.

- В судебном заседании осужденный вину не признал, пояснил, что вырубал только больные деревья, незаконной рубки не допускал. Однако установлено, что осужденным вырубался преимущественно здоровый лес, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Примечательно, что ранее мужчина уже был судим по аналогичной статье. С учетом этого обстоятельства ему назначили наказание в виде четырех лет колонии общего режима, также в течение трех лет он не сможет работать в лесной отрасли.