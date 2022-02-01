В Екатеринбурге задержали двух мужчин за кражу наград ветерана ВОВ

Оба подозреваемых находятся под стражей. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция задержала двух уроженцев одного из государств СНГ 19 и 23 лет. Их подозревают в краже медалей и орденов у внучки ветерана Великой отечественной войны. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Местная жительница обратилась в полицию и рассказала полицейским, что из сейфа в ее квартире пропали награды дедушки.

- Женщина рассказала, что ее дедушка скончался еще в 70-х годах, и с тех пор его награды хранились как семейная реликвия. Среди них два ордена Отечественной войны, медали «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда», - говорится в сообщении.

Стражи порядка предположили, что неизвестные открыли входную дверь, которую открыли методом подбора ключа. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Стражи порядка предположили, что неизвестные проникли домой к потерпевшей через входную дверь, которую открыли методом подбора ключа.

На месте происшествия силовики нашли следы обуви злоумышленников и орудие взлома. Полиция возбудила дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в жилище).

Похищенные ценности изъяли. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали двух молодых людей. Похищенные ценности изъяли. Оба подозреваемых находятся под стражей.

- После завершения следственных действий награды будут возвращены внучке ветерана, - заявила Ирина Волк.