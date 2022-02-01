«ПОРА» меняться к лучшему: УБРиР обновляет тариф по дебетовой кэшбэк-карте

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) улучшает условия по дебетовой карте «ПОРА». С 1 февраля изменятся параметры начисления процентов на остаток по счету и комиссии за снятие наличных денег в чужих банкоматах.

В первые 2 месяца пользования картой клиент сможет без комиссии снимать до 100 тысяч рублей (до 1 млн рублей в месяц) в день в сторонних банкоматах.

При совершении покупок по карте на сумму от 15 тысяч рублей в месяц:

- клиенту будет начислено 6% годовых на остаток по счёту

- станет доступно бесплатное снятие до 100 тысяч рублей в день (до 1 млн рублей в месяц) в сторонних банкоматах с 3-го месяца

Оформить карту «ПОРА» можно в мобильном приложении УБРиР: при выборе опции «сделать виртуальной» продукт выпускается без пластикового аналога, оплата происходит через платежное приложение.