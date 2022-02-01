МЧС предупредила уральцев о сходе снега и сосулек с крыш

Автомобилистам, если их машину повредила снежная глыба, стоит обратиться в ГИБДД Фото: Василий Вахрин

В связи с потеплением, которое идет в Свердловскую область, в МЧС напомнили об опасности схода снега и сосулек с крыш. Спасатели назвали правила безопасности, которые помогут горожанам.

В ведомстве отметили, что чаще всего сосульки образуются над водостоками. Эти участки уральцам стоит обходить. Также лучше держаться подальше от стен зданий.

- Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум — ни в коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы (сосулек), - говорится в сообщении.

В этот момент нужно постараться как можно быстрее покинуть место или прижаться стене. Кроме того, если свердловчане заметили сосульки на кровле торгового центра или магазина, нужно сообщить об этом администрации. А если снег или сосульки свисают с жилого дома, нужно обратиться в управляющую компанию.

Автомобилистам, если их машину повредила снежная глыба, стоит обратиться в ГИБДД. А, если при падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, надо вызвать скорую помощь.