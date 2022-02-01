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Общество1 февраля 2022 8:43

«Это не идея Ельцина»: Дом Ипатьева в Свердловске приказали снести из Москвы

Тем не менее, первый президент России чувствовал вину за снос исторического здания
Авторы (2):
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Людмила ВАРАКИНА
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Борис Ельцин чувствовал вину за снос Дома инженера Ипатьева

Борис Ельцин чувствовал вину за снос Дома инженера Ипатьева

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В обществе распространено мнение о том, что в Дом инженера Ипатьева в Свердловске , где в 1918 году расстреляли семью последнего российского императора, снесли в сентябре 1977 года по прямому указанию Бориса Ельцина, который тогда занимал пост первого секретаря Свердловского обкома КПСС.

По словам Олега Лутохина, директора Музея Бориса Ельцина в Екатеринбурге, политик имел косвенное отношение к сносу Дома Ипатьева, эта идея возникла в голове партийных деятелей в Москве.

- Очень много белых пятен в этой истории. Разговоры о сносе Дома Ипатьева велись давно. Есть бумага, подписанная Юрием Андроповым, который в то время исполнял обязанности директора КГБ. Эта бумага датируется 1974 годом. Это распоряжение о сносе. То есть идея родилась не в голове Бориса Николаевича, - рассказывает Олег Латохин на радио «Комсомольская правда» [92.3fm].

Сейчас на месте Дома Ипатьева стоит Храм на Крови, а сразу за ним - Белый дом, где много лет проработал Борис Ельцин

Сейчас на месте Дома Ипатьева стоит Храм на Крови, а сразу за ним - Белый дом, где много лет проработал Борис Ельцин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам эксперта, в советское время Ельцин был партийным функционером. Поэтому ответственность за снос этого здания лежит на всей советской системе.

- В 1990-е годы Борис Ельцин пытался искупить этой свой жест. Возвращение царских останков в Санкт-Петербург – это то, что сделал Ельцин, как мне кажется, чтобы восполнить то, что было сделано в 70-е годы, - заключает Олег Латохин.

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