Количество маршрутов «грузовых экспрессов» СвЖД увеличила на треть в 2021 году

Фото из архива РЖД

В 2021 году, в соответствии с запросами клиентов, Свердловская магистраль расширила географию предоставления услуги «Грузовой экспресс» – в рамках сервиса грузы по согласованному расписанию перевозятся по 18 направлениям (+6 маршрутов к 2020 году).

«Грузовой экспресс» позволяет на опорной станции объединять вагоны нескольких грузоотправителей в один маршрутный поезд с дальнейшим проследованием по расписанию. В частности, сырье и готовую продукцию с помощью «Грузовых экспрессов» на СвЖД перевозят предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности, строительной и нефтехимической отраслей. При этом многие клиенты дополнительно заказывают опцию «Блок-трейн» – графиковую доставку вагонов до станции формирования «экспрессов» и от станции их расформирования до конечного получателя. Всего в 2021 году в рамках сервиса перевезено свыше 9 тыс. вагонов (в 2020 году – 4,9 тыс.) в составе более чем 1,5 тыс. поездов.

Также устойчивым спросом у клиентов СвЖД пользуется сервис «Ночной экспресс», который предусматривает ускоренную доставку грузов на короткие расстояния в ночное время, когда инфраструктура менее загружена (для клиента сокращается продолжительность оплачиваемой аренды вагонов). На регулярной основе такие поезда курсируют по 12 маршрутам между крупными экономическими центрами: Екатеринбургом, Челябинском, Пермью, Тюменью, Нижним Тагилом, Тобольском и Сургутом. Постоянными пользователями услуги уже являются более 170 грузоотправителей СвЖД (из них в 2021 году привлечено 40 клиентов, ранее пользовавшихся автомобильным транспортом). В прошлом году в рамках сервиса перевезено около 700 вагонов (более 46 тыс. тонн грузов).

Напомним, преимущества грузоперевозок по графику перед традиционной технологией, когда грузовые поезда формируются и отправляются «по готовности», – регулярность, высокая скорость доставки, гарантированное транзитное время. Всего в 2021 году на Свердловской магистрали по согласованному с клиентом расписанию проследовало 10,65 тысяч поездов (+6 % к 2020 году). Перевезено 16,3 млн тонн грузов, что составляет около 11% от общей погрузки дороги. Количество постоянных маршрутов, по которым поезда курсируют с фиксированным временем отправления и прибытия, выросло до 161 (+40 направлений к 2020 году).