Почему уничтожают санкционную продукцию: объясняет специалист из Екатеринбурга

Российские прилавки берегут от санкционной продукции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не первый год в обществе идут обсуждения по вопросу: справедливо ли уничтожать санкционную продукцию и может лучше ее передать в детские дома и дома для престарелых? В Свердловской области каждый год уничтожают сотни тонн нелегальной продукции, что, по мнению части граждан, кощунственно.

Почему в нынешних условиях недопустимо пускать в оборот санкционную продукцию, на радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказала исполняющая обязанности руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Светлана Терехова.

По словам специалиста, несмотря на запрет, такую продукцию все равно пытаются ввозить либо без документов, либо по поддельным документам. Изымают нелегальную продукцию вместе с Россельхознадзором ФСБ, таможня и органы государственной власти.

- Зачастую данная продукция либо вообще не имеет документов, то есть, не подтверждены качество и безопасность, либо нам предоставляют поддельные документы. Был факт, когда предоставили нам декларацию, которая выдавалась на металлические изделия, привезенные из Германии, - рассказывает Светлана Терехова. - К сожалению, ни одного случая, чтобы на ввезенную санкционную продукцию, были документы, подтверждающие ее безопасность, нет. Понятно, что такая продукция не может по ФЗ-29 находиться в обороте. То есть такая продукция в любом случае подлежит изъятию из оборота и уничтожению, так как она изначально опасна.

По словам Светланы Тереховой, плодовоовощная продукция без документов, может быть с остаточным количеством пестицидов, с несоответствующим сроком годности, невозможно определить, когда ее завезли на территорию РФ, сколько она пролежала в холодильниках других стран.

- Если поправки, позволяющие использовать такую продукцию, примут, и скажут, за счет собственника исследовать продукцию и отдать кому-то, то, конечно, мы будем руководствоваться теми нормами законодательства, какие примут. Сегодня же мы не можем подвергать граждан опасности, - резюмирует Светлана Терехова.