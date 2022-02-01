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Недвижимость1 февраля 2022 6:35

У аэропорта «Кольцово» построят железнодорожную станцию

Во время реконструкции воздушная гавань продолжит работу
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Первый этап реконструкции аэропорта завершится в 2023 году

Первый этап реконструкции аэропорта завершится в 2023 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге запланирована масштабная реконструкция аэропорта «Кольцово». К существующему зданию терминала планируют пристроить входную группу и пересмотреть движение на привокзальной площади. Так, появится многоуровневый паркинг.

- В перспективе у привокзальной площади появится железнодорожная станция, - рассказывает архитектор проекта.

Так изменится воздушная гавань через несколько лет. Фото: проектная документация

Так изменится воздушная гавань через несколько лет. Фото: проектная документация

Все пристрои соединят навесом. В новой входной группе построят два ресторана и внутренний ландшафтный дворик. Аэропорт во время реконструкции продолжит работу. Первый этап реконструкции завершится к Универсиаде 2023 года.

Напомним, что на реконструкцию «Кольцово» потратят около пяти миллиардов рублей, еще 1,7 миллиарда рублей выделят из федерального бюджета для технического оснащения пункта пропуска через государственную границу.

Фото: проектная документация

Фото: проектная документация

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